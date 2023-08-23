Инфляция в сфере услуг замедлилась, по товарам — увеличилась

Годовая инфляция в Рязанской области по итогам июля составила 4,15% после 3,2% в июне. При этом она остается ниже, чем в целом по стране (4,3%). Из-за ослабления рубля дорожали зависимые от импорта категории, оказывало влияние и увеличение спроса на отдельные товары. Данные об изменении уровня цен в Рязанской области представлены в информационно-аналитическом материале Банка России.

Стоимость импортных овощей и фруктов, например, апельсинов, повысилась после ослабления рубля. По этой же причине дорожала и свинина: выросли затраты животноводов на покупку импортных кормовых добавок и оборудования.

В регионе увеличились объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов. Это привело к росту спроса на строительные материалы. В итоге пиломатериалы хотя и стоили дешевле, чем год назад, снижение цен шло менее активно.

В то же время замедлился рост стоимости услуг. В первую очередь, повлияло отсутствие в июле регулярной индексации коммунальных тарифов. В этом году они не пересматривались, так как индексацию провели еще в декабре 2022 года.

Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания. Чтобы ограничить риски для ценовой стабильности Совет директоров Банка России с 15 августа 2023 года повысил ключевую ставку до 12% годовых. Решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.