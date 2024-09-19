Инфляция в Рязанской области ускорилась, эксперты объяснили причины

Годовая инфляция в Рязанской области продолжила ускоряться, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка. По итогам августа она увеличилась до 8,9%.

Причины роста цен объяснили эксперты Банка России.

Рост цен на помидоры, огурцы, яблоки ускорился из-за увеличения издержек производителей. Аграрии стали больше тратить на оплату труда и логистику. Цены на продовольствие в последний летний месяц в годовом исчислении росли быстрее, чем в июле.

Сильнее дорожали и услуги. «На общий показатель повлияла, например, ситуация на рынке недвижимости. После отмены ряда льготных ипотечных программ рязанцы стали чаще снимать жилье. И стоимость аренды росла быстрее, чем в прошлом месяце», — рассказал управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

При этом рост цен на непродовольственном рынке замедлился из-за эффекта высокой статистической базы. В частности, это касается медикаментов. В прошлом году импортное сырье, которое используют для производства лекарств, и сами готовые препараты дорожали из-за ослабления рубля. В этом году этот фактор отсутствовал, и цены на медикаменты росли медленнее.

Чтобы снизить инфляцию и обеспечить ее возвращение к целевому показателю вблизи 4% в следующем году, потребовалось дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. На последнем заседании Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку.