Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заражаются коронавирусом

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал РИА Новости, как дети чаще всего заражаются коронавирусом.

Как правило, источником заражения для детей являются родители. В основном они заболевают COVID-19, когда образовывается очаг распространения инфекции в семье.

Единственным способом избежать болезни у детей специалист считает вакцинацию взрослых. Также необходимо продолжать соблюдать алгоритмы профилактики коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Это и разведение потоков учащихся, приёмы пищи в разное время, проветривание помещений, ношение педагогами масок, регулярная термометрия.