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Четверг, 21 октября, 2021
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Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заражаются коронавирусом

7info7

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал РИА Новости, как дети чаще всего заражаются коронавирусом.

Как правило, источником заражения для детей являются родители. В основном они заболевают COVID-19, когда образовывается очаг распространения инфекции в семье.

Единственным способом избежать болезни у детей специалист считает вакцинацию взрослых. Также необходимо продолжать соблюдать алгоритмы профилактики коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Это и разведение потоков учащихся, приёмы пищи в разное время, проветривание помещений, ношение педагогами масок, регулярная термометрия.

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