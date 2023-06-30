Инфекционист назвал причины массовых отравлений в детских лагерях

Пищевая токсикоинфекция является одной из основных причин массовых отравлений летом в детских лагерях. Так прокомментировал «Известиям» подобные случаи, произошедшие в разных регионах России, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.

Пищевая токсикоинфекция, по его словам, происходит, когда продукты, заготовки или приготовленные блюда хранятся в ненадлежащем виде. Размножающиеся в продуктами бактерии могут выделять выделять токсины, например, стафилококки. Употребление такой еды ведёт к отравлению. Это не инфекционный процесс — он связан с воздействием на желудочно-кишечный тракт именно токсина, а не микроба.

Вторая причина возникновения таких состояний, по словам Коновалова, связана с кишечными инфекциями.

– Они могут быть вызваны большим количеством разных возбудителей вирусной или бактериальной природы. Это могут быть ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы. Среди бактериальных возбудителей встречаются кишечная палочка, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер и другие, — рассказал Коновалов.

В последние дни произошло несколько случае массовых отравлений детей в оздоровительных лагерях. 28 июня в лагере «Белые горы» в Амурской области за медпомощью обратились 86 детей, 10 из них были госпитализированы. В тот же день в Псковской области приостановили деятельность детского лагеря «Зеркальный» из-за вспышки кишечной инфекции. А двумя неделями ранее несколько детей отравились в Нижегородской области.