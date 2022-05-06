Индустриальный парк «Рязанский» запустят в конце 2022 года

Заместитель председателя регионального правительства Артём Никитин на публичном отчёте в четверг, 5 мая, ответил на вопрос, когда будет запущен индустриальный парк «Рязанский». По словам чиновника, запуск запланирован на конец 2022 года.

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Строительство индустриального парка ведётся в ускоренном темпе – в две смены бригадами по 150 человек. К ноябрю на площадке парка должны начать работать коммуникации.

Никитин напомнил: объём инвестиций в проект составляет 45 млрд руб. В парк уже «заходят» 28 инвесторов. За 14 лет работы один инвестор заплатит 18 млрд руб. налогов.

Благодаря инвестициями, увеличится бюджет Рязанской области. Кроме того, по словам зампреда регионального правительства, в области начнут работать компании с международной репутацией.