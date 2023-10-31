Вторник, 31 октября, 2023
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Индийский провидец удивил неприятным прогнозом об итогах президентских выборов в США

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Джо Байден, фото: www.whitehouse.gov

Предстоящие президентские выборы в США внушают надежду на то, что Байден наконец-то перестанет стоять у руля государства, и ход мировой политики в корне изменится. Но то, что увидел астролог Шива Шри Гуруккал из Индии, может обрушить все надежды. Свой прогноз на исход президентских выборов в США он озвучил в программе «Прямой эфир» на канале Россия 1.

— Что-то неожиданное случится. Наблюдайте, и вы увидите того же человека. Скорее всего, это будет Байден», – предположил Гуруккал.

Ранее стало известно, что США занимаются подбором нового кандидата на пост президента Украины, заявил «Известиям» бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По мнению Азарова, власти США видят, что вложения денег, вооружений не приносят видимого результата. Поэтому сейчас идёт подбор кандидатуры для участия в выборах президента незалежной. Политик считает: экс-президент Порошенко не станет выдвигаться без одобрения Вашингтона. Нужен ли он США, большой вопрос.

Азаров называет Порошенко отработанным материалом, коррумпированным, неэффективным менеджером.

Кстати, скорый уход с поста президента Зеленского также предрекала шаманка Кажетта. Она убеждена, что ситуация на мировой политической арене изменится уже в ближайшее время: свои посты покинут президент Украины Владимир Зеленский, а ещё лидер США Джо Байден. Для Байдена также есть не самый приятный прогноз: по словам провидицы Инны Мишиной он покинет свой пост с большим позором. На посту президента его сменит женщина. Какая в итоге судьба ждёт нынешнего президента Байдена, нам только предстоит увидеть.

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