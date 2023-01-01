Индийский ясновидящий Аджей Бхамби убеждён: 2023 год для человечества будет ознаменован контактом с инопланетными существами. Его прогноз приводит издание StarHit.

Провидец уверяет: после первого контакта общение человечества с инопланетянами будет регулярным. К 2050 году земляне будут иметь связь с ними в двух точках земного шара.

– Нынешний век станет веком космических технологий, коммуникаций. Та напряженность, которая сейчас есть в мире, начнет снижаться после 2030 года, – считает Бхамби.

Провидец считает, что человечеству необходимо искать новый дом. Из-за этого в скором времени будут организованы космические миссии, а также полёты на Луну.