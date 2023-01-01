Воскресенье, 1 января, 2023
7info7

Индийский провидец предрёк в 2023 году человечеству первый серьёзный контакт с инопланетянами

На главнуюНовости мира

Индийский ясновидящий Аджей Бхамби убеждён: 2023 год для человечества будет ознаменован контактом с инопланетными существами. Его прогноз приводит издание StarHit.

Провидец уверяет: после первого контакта общение человечества с инопланетянами будет регулярным. К 2050 году земляне будут иметь связь с ними в двух точках земного шара.

– Нынешний век станет веком космических технологий, коммуникаций. Та напряженность, которая сейчас есть в мире, начнет снижаться после 2030 года, – считает Бхамби.

Провидец считает, что человечеству необходимо искать новый дом. Из-за этого в скором времени будут организованы космические миссии, а также полёты на Луну.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/