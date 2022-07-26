Индийский астролог предупредил о шокирующих изменениях в мире

В июле 2022 году ретроградный Сатурн попал под влияние созвездия Козерога, именно поэтому его воздействие на землю усилилось. Это явление привлекло внимание индийского астролога Пунейта, который связал его с предстоящими серьёзными изменениями в мире.

Сама по себе ретроградность Сатурна – явление не уникальное, оно происходит каждый год. Однако воздействие созвездия Козерога делает его крайне необычным. По мнению Пунейта, явление повлечёт за собой изменение устоявшегося порядка.

Астролог заметил, что во второй половине 2022 года такое движение небесного тела даст шанс вернуться в состояние до 2020 года и закончить все незавершенные дела. При этом речь идёт не о конкретных сферах (например, о финансах или здоровье). Сатурн повлияет на образ жизни в целом.

В связи с этим во втором полугодии возможно большое количество реформ. Перемены ожидаются как внутри стран, так и на внешнеполитическом фронте. Инвестировать во что-либо в этот период крайне опасно, считает Пунейт. Также нужно быть осторожнее с расходами.

Из влияния Козерога Сатурн выйдет только 23 октября, уточняет МК в Волгограде.