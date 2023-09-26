Индийская провидица по натальной карте определила, когда Россию ждут мирные времена

Вопросы о завершении спецоперации и наступлении мирного времени волнуют многих россиян. Многие провидцы заглядывают в будущее, чтобы найти на них ответы. В рамках передачи «Прямой эфир» на России 1 с прогнозом выступила индийская ясновидящая Анурадха Верма. Женщина специально прибыла в Россию, чтобы просветить россиян о будущем страны, в том числе и по теме СВО.

— Возможно, конфликт закончится в конце 2024 года. Во-первых, Украина сильно ослабла, уже мало стран оказывают ей помощь. Согласно натальной карте, в России наступит мир в ближайшие два-три года, да и сама Украина захочет завершить конфликт, — увидела Верма.

Она отметила, что из-за помощи Украине сильно пострадает экономика западных стран. Поэтому они решат отстраниться от конфронтации.

— Люди не хотят участвовать в конфликте, им хочется заниматься своими проблемами. Поэтому в октябре-ноябре 2024 года мы увидим окончание, — заверила провидица.

В этом же передаче индийский пророк Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдет на спад, — сказал экстрасенс.

Также он отметил: спецоперация начнёт стихать в декабре 2023 года. Но военные действия, но словам провидца, не закончатся, пока Украина не распадётся на субъекты.

Ранее астролог Татьяна Борщ предрекла присоединение к РФ новых территорий. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет в ходе проведения специальной военной операции на Украине:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.