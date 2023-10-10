Индийская компания построит молокоперерабатывающий комплекс в Рязанской области

Индийская компания «Нэк Дейри Прайват Лимитед» построит молокоперерабатывающий комплекс в Рязанской области.

Руководство регионального комитета инвестиций и туризма, Корпорация развития Рязанской области и учредитель компании Субратом Бхаттачария обсудили этапы реализации инвестиционного проекта.

Первая очередь работ будет сдана в 2025 году, вторая – к 2027 году. Общий объем инвестиций составит 3,5 миллиардов рублей, предприятие создаст в регионе 160 рабочих мест.

Компания-инвестор уже начала подготовку к строительству завода и поиску региональных подрядчиков. В создании кадрового резерва будет участвовать и РГАТУ имени Костычева, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.