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Индийская компания построит молокоперерабатывающий комплекс в Рязанской области

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Индийская компания «Нэк Дейри Прайват Лимитед» построит молокоперерабатывающий комплекс в Рязанской области.

Руководство регионального комитета инвестиций и туризма, Корпорация развития Рязанской области и учредитель компании Субратом Бхаттачария обсудили этапы реализации инвестиционного проекта.

Первая очередь работ будет сдана в 2025 году, вторая – к 2027 году. Общий объем инвестиций составит 3,5 миллиардов рублей, предприятие создаст в регионе 160 рабочих мест.

Компания-инвестор уже начала подготовку к строительству завода и поиску региональных подрядчиков. В создании кадрового резерва будет участвовать и РГАТУ имени Костычева, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

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