Индия отказалась закупать у США истребители F-35 и другую американскую военную технику, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа. Нью-Дели делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности, пишет «Лента.ру».

Индия отклонила предложение США о покупке истребителей F-35 и другого американского вооружения, несмотря на то, что это было одним из ключевых условий президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Вашингтон настаивал на заключении оборонных контрактов во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом. Однако индийская сторона предпочитает сосредоточиться на совместной разработке и производстве вооружений на своей территории.

Ранее Трамп в одном из выступлений заявил, что его не волнует экономическое сотрудничество между Индией и Россией.

«Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Пусть вместе губят свои мёртвые экономики — меня это не касается», — подчеркнул бывший президент США.