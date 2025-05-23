Имущество Игоря Грекова хотят конфисковать

В среду, 21 мая, Советский районный суд Рязани начал рассматривать гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ по делу бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Генпрокуратура просит конфисковать и передать в доход государства имущество Грекова и других лиц, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих приобретение на законные доходы.

Точная сумма исковых требований в пресс-релизе суда не указана.

Напомним, экс-вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков получил 17 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток и хищении бюджетных средств.