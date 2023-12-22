Пятница, 22 декабря, 2023
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Импортные вина подорожают в России на 40-60% — Baza

7info
Изображение от senivpetro на Freepik
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Цены на импортные вина в России вырастут на 40- 60% в 2024 году из-за колебаний валюты, дефицита сотрудников и повышения пошлин, сообщает телеграм-канал Baza.

К концу года закончатся запасы вина, приобретённого в 2022 году по выгодному курсу. Купленное за валюту вино подорожает. Российские напитки также вырастут в цене, так как в них используются импортные компоненты.

Цены станут выше и из-за подорожания рабочей силы, компаниям становится сложнее найти сотрудников и в России, и в Испании, и в Италии.

Кроме того, скажется повышение акцизов.

Вина из низкого ценового сегмента будут стоить около 700 рублей вместо 400 рублей, предполагает Baza. Скачок цен не будет одномоментным, благодаря компаниям, успевшим запастись вином, но к концу 2024 года подорожание почувствуется сильнее.

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