Иммунолог считает, что рост заболеваемости COVID-19 продлится еще 2,5 недели 

Россия будет бить рекорды по госпитализациям в период новой волны коронавирусной инфекции, кроме того, еще на протяжении как минимум 2,5 недель будет наблюдаться рост заболеваемости, рассказал «Известиям» иммунолог Николай Крючков.
Сейчас в связи с массовым уровнем заболеваемости, в ближайшие несколько недель будет достигнуто пиковое состояние, после чего неким естественным путем будет сформирован постинфекционный иммунитет, считает кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Эксперт подчеркнул, что особенно опасным «Омикрон» является для детей.
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В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 некоторые регионы переводят образовательные учреждения на дистанционное обучение. Например, Нижегородская, Орловская области.
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