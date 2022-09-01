Четверг, 1 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Имя рязанца, героически погибшего в спецоперации, будет присвоено поезду

Источник: 62Инфо

Имя уроженца Рязанской области, Героя России Сергея Сухарева присвоят поезду. Торжественное мероприятие состоится 1 сентября на вокзале Рязань-1. Об этом пишет 62.Инфо.

Выпускник Рязанского училища ВДВ, полковник Сергей Сухарев участвовал в специальной военной операции по защите Донбасса с первых дней. Через два дня после своего 41-го дня рождения, 15 марта, он героически погиб. Звание Героя России гвардии полковнику Сергею Сухареву президент России присвоил посмертно.

На малой родине героя, в Ермиши на здании школы, в которой учился Сергей Сухарев, установили мемориальную доску. А в Костроме, где он служил, именем Сергея Сухарева будет названа улица.

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