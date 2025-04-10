Именные таблички установили на домах, где живут ветераны ВОВ в Рязанской области

В Рязанской области в преддверии Дня Победы на домах, где живут ветераны – участники Великой Отечественной войны, установили именные таблички. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В Рыбновском районе живут три участника Великой Отечественной войны. Двое ветеранов – Иван Жарков и Антонина Романова – в Рыбном, Анна Минакова – в Костине.

Антонина Романова родилась 12 июня 1925 года в селе Шишкино Рыбновского района. В седьмом классе девочку застала война. 16-летняя Антонина выучилась на тракториста и пошла работать. В феврале 1942 года ее призвали служить в армию, позже она стала заведующей канцелярией Ижевского районного отделения связи. В июне 1942 года Романову назначили начальником военно-учетного стола.

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Начиная с 1943 года Антонина работала в органах госбезопасности на Украине, в Черниговской и Дрогобычской областях. Награждена юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В 1946 году Антонину Романову комиссовали по болезни, и она вернулась в Рыбное, где живет и сейчас.

Иван Жарков родился 3 августа 1926 года в селе Поляны Скопинского района в крестьянской семье. Не успев закончить 7-й класс, Иван ушел работать в совхоз. В 17 лет его призвали в армию, он нес службу в 540-м зенитно-артиллерийском полку во Львов, где и прослужил до конца войны.

Награжден орденом Отечественной войны II степени. Сейчас живет в Рыбном.

Анна Минакова родилась 19 июля 1925 года в селе Ачка Сергачского района Нижегородской области. В начале войны 17-летнюю Аню отправили на обучение на курсы шоферов. В 1943 году девушку отправили под Дарницу Киевской области, здесь она управляла автомобилем ГАЗ М-1, возила подполковника. На «трехтонке» ЗИС-5 Анна доставляла раненых бойцов в госпиталь. После Победы в августе 1945 года демобилизовалась.

Награждена медалями и орденами за участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Сейчас живет в селе Костино Пощуповского сельского поселения.

«Эти памятные таблички – не только знак уважения к подвигу наших ветеранов, но и вклад в сохранение исторической памяти, чтобы будущие поколения чтили подвиг наших земляков-победителей», – сказала глава администрации Рыбновского района Елена Минкова.