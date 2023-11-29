Имбирный пряник – символ Нового года и Рождества

Одним из самых знаменитых символов Нового года и Рождества стал имбирный пряник с удивительным сладким ароматом, который получается благодаря корице и имбирю.

Современные изготовители предлагают разнообразный выбор пряников. В студии сладких подарков «ПРЯНИКИ» редакции 7info рассказали, что для корпоративных клиентов доступна индивидуальная продукция с логотипом компании — отличный способ поздравить партнеров с наступающими праздниками и повысить интерес и узнаваемость бренда.

Для вручения близким можно выбрать набор, который будет подходить каждому человеку. На своем сладком подарке вы сможете изобразить все, что захотите, от символа года до приятных пожеланий.

При выборе изготовителя важно обратить внимание на несколько параметров: рецептуру, качественные продукты, длительный срок хранения и стоимость разработки дизайна. Последнее, кстати, многие студии делают бесплатно.

Дополнить набор пряников можно шоколадом ручной работы или зефиром, чтобы подарок пришелся по душе каждому!