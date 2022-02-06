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Воскресенье, 6 февраля, 2022

Ильда Антошина стала Почётным гражданином Рязанской области посмертно

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Ильда Антошина стала Почётным гражданином Рязанской области посмертно

7info
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Ушедшая из жизни в январе 2021 года Ильда Николаевна Антошина посмертно стала Почётным гражданином Рязанской области. Распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Ильда Антошина была ответственным секретарём рабочей группы редакционной коллегии по изданию многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы». 1941–1945 гг.»

Звание присвоено «за многолетнюю плодотворную деятельность, большой личный вклад в становление гражданского общества, сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг».

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