Икона русского Патриарха, обладающего даром целительства, представлена в Рязанском художественном музее

В рубрике «День шедевра» рассказываем о памятнике древнерусского искусства 16 столетия.

Это единственная подписная икона из коллекции Рязанского художественного музея этого исторического периода.

На иконе, авторства Давида Сираха, изображён Митрополит Алексий – яркая, интересная историческая личность.

Он был воспитателем Дмитрия Донского, дипломатом, решавшим самые сложные политические вопросы без кровопролития.

Алексий обладал даром целительства. Излечил от слепоты царевну. Почти четверть века возглавлял русскую Православную церковь. Был канонизирован спустя 50 лет после кончины.

Икона, представленная в музее, выполнена в столичной иконописной традиции. Золочённый фон, утончённые линии, изящество и вместе с тем лаконичность образа Святого.