IKEA может запустить распродажу без скидок

Дисконта на товары, которые предложат во время онлайн-распродажи IKEA, ждать не стоит, уверен глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Схожего мнения придерживается и гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. По его словам, покупатели и так достаточно мотивированы возможностью в последний раз приобрести товары любимого бренда.
К примеру, знаменитую игрушку акула «Блохэй» можно приобрести на «Авито» от 990 рублей до 4 млн рублей, писали «Известия». В магазинах товар раньше стоил почти 1,5 тыс. рублей.
«Известия» направили запрос в шведскую компанию.
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