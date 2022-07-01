IKEA может запустить распродажу без скидок

Дисконта на товары, которые предложат во время онлайн-распродажи IKEA, ждать не стоит, уверен глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

– Вряд ли можно ожидать каких-либо скидок, поскольку товары магазинов IKEA традиционно пользуются повышенным спросом. Плюс к этому, на рынке искусственно создан ажиотаж. Если скидки и будут, то, скорее всего, на самые неходовые категории. Это позволит ритейлеру полностью избавиться от остатков продукции, — объяснил эксперт «Известиям».

Схожего мнения придерживается и гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. По его словам, покупатели и так достаточно мотивированы возможностью в последний раз приобрести товары любимого бренда.

– Покупки все равно будут выгодными: ситуация развивается на фоне полного дефицита этих товаров, он может подхлестнуть спрос. Плюс к этому сотрудники IKEA перепродают товары по завышенной в несколько раз цене на некоторых маркетплейсах, ритейлер это учтет, — полагает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

К примеру, знаменитую игрушку акула «Блохэй» можно приобрести на «Авито» от 990 рублей до 4 млн рублей, писали «Известия». В магазинах товар раньше стоил почти 1,5 тыс. рублей.

– Покупателям не стоит ждать значительных скидок от ритейлера — товары востребованы и скорее всего будут представлены по обычной для магазинов цене или с небольшим дисконтом. Скорее всего, скидки будут на заключительном этапе, когда компания останется с товарами, которые не привлекли внимание покупателей, — согласен с экспертами экономист Егор Клопенко.

«Известия» направили запрос в шведскую компанию.

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