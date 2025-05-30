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Культура и события

Июньская афиша «Марко Молл»: мастер-классы, сказочный спектакль, зажигательные танцы и яркий праздник детства

Алексей Самохин
Культура и события

Июньская афиша «Марко Молл»: мастер-классы, сказочный спектакль, зажигательные танцы и яркий праздник детства

Алексей Самохин

Афишу первого летнего месяца в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани открывает «Шоу цирковых чудес» — самый детский и волшебный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей и обязательный к посещению всей семьей.

1 июня в «Марко Молл» будут: сказочное путешествие с волшебным чемоданчиком, выступления ходулистов, шоу с гигантским попкорном и фонтаном мыльных пузырей, творческий мастер-класс по созданию любимца всех без исключения детей — смешного «капитошки», веселая и воздушная бумажная дискотека.

«Шоу цирковых чудес», 1 июня, 14:30-16:00, вход — свободный, 0+.

Июньская афиша «Марко Молл»: мастер-классы, сказочный спектакль, зажигательные танцы и яркий праздник детства

Провести субботний день с пользой и обрести новые креативные навыки юные гости «Марко Молл» смогут 7 июня в «Творческой мастерской».

Для детей будут работать несколько площадок, на которых под чутким руководством мастеров гости создадут яркие браслеты, раскрасят летние кепки, приготовят мороженое, нарисуют картину, где вместо традиционных красок будут использовать песок. Завершится творческий день в «Марко Молл» воздушным мыльным шоу.

«Творческая мастерская», 7 июня, 14:30–16:00. Вход — свободный, 0+.

Июньская афиша «Марко Молл»: мастер-классы, сказочный спектакль, зажигательные танцы и яркий праздник детства

Окунуться в мир доброй русской сказки и стать ее непосредственными участниками «Марко Молл» приглашает 13 июня.

Интерактивный спектакль «Жили-были» — это знакомство с любимыми сказочными персонажами и народными традициями, путешествие в загадочные лесные дебри и встреча с волшебными русскими матрешками. А шоу разноцветных лент станет ярким финалом сказочного дня.

«Жили-были», 13 июня, 14:30-16:00. Вход — свободный, 0+.

21 июня в «Марко Молл» — анимационная программа «Полетим по лету». Это праздник для тех, кто пассивному отдыху предпочитает активное движение. 

В афише: музыкальный батл, танцы, веселые конкурсы, дартс с воздушными шарами, мастер-класс «Пушистая картина». В этот день каждый участник праздника в «Марко Молл» сможет не только от души потанцевать и исполнить любимые песни, но и искупаться в пенных сугробах — весело, ярко и под любимые треки.

«Полетим к лету», 21 июня, 14:30-16:00. Вход — свободный, 0+.

28 июня — детская программа «По индейским тропам». Это увлекательное путешествие в мир дикого запада с индейскими традициями, настоящим боевым раскрасом и путешествием по опасным горным тропам. Дети попытаются оседлать мустанга, узнают, что такое вигвам, а еще выучат оригинальное индейское приветствие. А на творческом занятии создадут настоящий индейский талисман на удачу.

«По индейским тропам», 28 июня, 14:30-16:00. Вход — свободный, 0+.

Танцуют все! 29 июня в «Марко Молл» — продолжение традиционных танцевальных фестивалей — летний ТАНЦУЙJAM. Самая талантливая и харизматичная молодёжь Рязани покажет своё умение двигаться в такт музыкальных хитов. Лучших на танцполе ждут призы от «Марко Молл».

ТАНЦУЙJAM, 29 июня, 15:00–17:00. Вход — свободный. 0+.

Лето в «Марко Молл» — это ещё и увлекательные семейные выставки.

Новая интерактивная экспозиция «РобоПарк» готовится к открытию 11 июня. Для юных любителей робототехники здесь представят более 50 экспонатов и 7 зон виртуальной реальности. А ещё «РобоПарк» в «Марко Молл» — это мастер-классы, увлекательные шоу и сертификаты изобретателя каждому юному инженеру-конструктору.

«РобоПарк», «Марко Молл», с 11 июня по 13 июля. Вход платный. 0+.

До 14 сентября в «Марко Молл» работает интерактивная выставка «Динозавры морских глубин». Движущиеся древние гиганты, населявшие нашу планету миллионы лет назад, с увлекательным рассказом о них телеведущего и учёного-зоолога Николая Дроздова станет познавательным семейным путешествием в доисторическую эпоху. Вход платный. 0+.

Ещё есть время посетить завершающую свою работу выставку экзотических животных «Зоолэнд».

Здесь можно увидеть более 100 экзотических животных, ареал обитания которых расположен за много тысяч километров от нашей средней полосы.

Выставку обязательно стоит посетить с детьми — в одном месте маленькие гости смогут узнать о разнообразии представителей фауны планеты.

«Зоолэнд» открыт до 2 июня, время работы: 10:00-19:00. Вход платный. 0+.

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