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Июнь 2025: месяц, который перевернёт мир. Какие тайны открыл астролог

Алексей Самохин
Freepik AI
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Июнь 2025: месяц, который перевернёт мир. Какие тайны открыл астролог

Алексей Самохин

Июнь 2025 года обещает стать месяцем беспрецедентных перемен, заявил астролог Александр Зараев Life.ru. Ожидаются не только кардинальные сдвиги в мировой политике и судьбах ключевых лидеров, но и мощные природные катаклизмы. Готовьтесь, звезды предвещают турбулентность, какой мир не видел веками.

Что изменится? Глобальная космическая буря

Июнь станет месяцем глобальных перемен, сравнимых по масштабу с теми, что происходят раз в несколько веков. Это связано с редким астрологическим событием: Сатурн покинет знак Рыб и войдет в Овен, где встретится с Нептуном. Астролог Александр Зараев объясняет, что такое соединение происходит раз в 36 лет, но его появление в знаке Овна, символизирующем агрессию и активность, случается лишь раз в две с половиной тысячи лет.

По мнению Зараева, человечество не готово к таким мощным энергиям. Первые две декады июня, проходящие под знаком Близнецов, усилят напряжение в биосфере Земли. Особенно критическим периодом станет с 9 по 15 июня – время полнолуния, когда космические силы достигнут своего пика.

Кто подпадает под действие? От Трампа до Зеленского и всего мира

Прогнозы астролога касаются не только геополитики, но и персонально затрагивают судьбы мировых лидеров и обычных людей.

Трамп готовится к новым баталиям

  • День рождения как точка отсчета: День рождения Дональда Трампа в июне станет отправной точкой для «новой волны агрессии». Астролог предсказывает, что президент получит мощный заряд энергии, который изменит его отношения с Европой и Украиной, приведя к резким заявлениям и неожиданным политическим шагам.
  • Окончательная позиция по Украине: Зараев не исключает, что именно в этот период Трамп озвучит свою окончательную позицию по украинскому вопросу, которая может оказаться неожиданной для Киева.
  • Раскрытие тайн в США: Параллельно в США ожидается новый уровень судебных разбирательств, обещающих раскрыть правду о том, кто управлял страной во время президентства Байдена, и развенчать политические мифы.

Зеленского ждет судьбоносное решение

  • Переломная третья декада: Третья декада июня станет переломной для украинского лидера. Дипломатические переговоры в Риме, новые меморандумы и секретные встречи определят его политическое будущее.
  • Решение уже принято: «Здесь будут поставлены последние точки и будет окончательно ясна судьба Зеленского. Его судьба будет решена в третьей декаде июня», – уверен Александр Зараев. Звезды говорят, что решение уже принято, и именно в это время станет понятно, сможет ли украинский президент сохранить свои позиции.

СВО подходит к финальной стадии

  • Конец июня – начало конца: Астролог прогнозирует, что конец июня может стать началом завершения специальной военной операции. Конфликт подходит к логическому завершению, и летнее солнцестояние 21 июня станет точкой невозврата.
  • Правда восторжествует: По мнению Зараева, конфликты, которым исполнилось семь лет, либо заканчиваются, либо переходят в новую фазу. Избыточные солнечные силы в период солнцестояния помогут отделить «тёмную сторону» от света, что означает выход наружу всех скрытых планов и тайных договорённостей.

Природные бедствия и катастрофы

Июнь принесет не только политические, но и природные катаклизмы:

  • Землетрясения и извержения: Смещение центра балансировки Солнечной системы, парад планет, спровоцирует мощные землетрясения и извержения вулканов.
  • Зоны риска: Турция, Афганистан и страны Юго-Восточной Азии должны приготовиться к подземным толчкам. На Камчатке могут проснуться вулканы, что приведет к масштабным выбросам пепла и газов. Ближний Восток также ожидает потрясений.
  • Экономические вызовы: Переход Юпитера в созвездие Рака 10 июня повлияет на экономические системы. Крупные корпорации и финансовые образования, не готовые к новому циклу, столкнутся с проблемами.

Новая эра отношений между людьми

Космические перемены затронут не только политику и экономику, но и основы человеческих взаимоотношений. Изменится весь уклад – экономический, политический, идеологический и даже религиозный. Общество и государство будут вынуждены пересмотреть свои принципы взаимодействия. Старые парадигмы уйдут в прошлое, а на их место придут новые формы сосуществования.

Астрологи предупреждают: те, кто попытается цепляться за устаревшие модели поведения, рискуют оказаться на обочине истории. Адаптировавшиеся к новым космическим ритмам получат уникальные возможности для развития и роста.

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