Июль 2023 года в Рязанской области стал самым дождливым в истории

Июль 2023 года в Рязанской области стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Специалисты Гидрометцентра приводят следующее: по данным метеостанции Елатьма за месяц выпало 218,1 мм осадков. Это больше трёх месячных климатических норм и треть годовой нормы. Там же в течение июля пять раз фиксировали количество осадков, попадающее в категорию опасного явления «очень сильный дождь», «продолжительный сильный дождь» и «сильный ливень». Сильные дожди в течение месяца отмечались также на метеостанциях Шилово и Сараи.

Обильные осадки фиксировали и другие рязанские метеостанции. Почти повсеместно их количество составило 1,5-2 месячных нормы и выше.

Кроме того, наблюдалась повышенная грозовая активность. В июле специалисты насчитали 12 дней с грозами.