Игумен Лука объяснил, можно ли бить жену «ради христианского наставления»

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) с своём telegram-канале продолжает отвечать на вопросы читателей. На этот раз он объяснил, можно ли применять силу к жене ради «христианского настовления».
Автор вопроса посетовал: его супруга «не понимает по-хорошему». На это священник ответил, что христианское наставление свершается терпеливо и с любовью, а не грубой силой.
По его мнению, люди «не понимают» только в том случае, если не пытаются и не хотят понять. При этом грубость не добавит желания склоняться навстречу каким-либо инициативам.