Игумен Лука объяснил, можно ли бить жену «ради христианского наставления»

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) с своём telegram-канале продолжает отвечать на вопросы читателей. На этот раз он объяснил, можно ли применять силу к жене ради «христианского настовления».

Автор вопроса посетовал: его супруга «не понимает по-хорошему». На это священник ответил, что христианское наставление свершается терпеливо и с любовью, а не грубой силой.

– Жена не раба ваша, а богоподобная личность и мать ваших детей, доверившаяся вам для пожизненного о ней и о чадах ваших попечения и заботы. Гнуть её на свой лад можно, но бережно, чтоб не сломалась, – говорит игумен Лука.

Игумен Лука, фото из telegram-канала священника

По его мнению, люди «не понимают» только в том случае, если не пытаются и не хотят понять. При этом грубость не добавит желания склоняться навстречу каким-либо инициативам.