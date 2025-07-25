Игумен Исаакий (Иванов) избран епископом Касимовским и Сасовским

Новым епископом Касимовским и Сасовским избран игумен Исаакий (Иванов). Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Решение принято на заседании священного синода РПЦ, прошедшем в Даниловском монастыре в Москве 24 июля.

До назначения игумен Исаакий был наместником Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове. Епископа Касимовского и Сасовского Василия освободили от управления Касимовской епархией и отправили в Иоанно-Богословский монастырь 20 марта 2025 года. Управление епархией поручили митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.