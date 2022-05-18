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Среда, 18 мая, 2022

Игравшую на улицах Рязани скрипачку из Донбасса определили в музыкальный колледж

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Игравшую на улицах Рязани скрипачку из Донбасса определили в музыкальный колледж

Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова прокомментировала информацию об игравшей на скрипке на улице в Рязани девушке.

Ранее появилось сообщение, что подросток играет на скрипке на одной из улиц Рязани, рядом с ней была взрослая женщина и табличка, сигнализирующая о том, что они беженцы с Донбасса, и им нечего есть.

По словам Росляковой, девочку и её мать удалось разыскать. Семье предложили переехать в один из пунктов временного размещения, а девочке – поступить в рязанский музыкальный колледж.

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