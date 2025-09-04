Иностранные бренды Zara и Uniqlo могут возобновить работу в России уже к весеннему сезону 2026 года. Об этом «Абзацу» сообщил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По его словам, активные действия компаний начнутся после Нового года, когда завершится регистрация товарных знаков. Ранее СМИ писали, что зарубежные холдинги, в которые входят Zara и Uniqlo, подали в Роспатент десятки заявок.

«Если все пойдет по хорошему сценарию, то реальные шаги могут начаться после Нового года. Первое возвращение — к весеннему сезону будущего года, а широкое предложение этих брендов можно ожидать во второй половине 2026-го, если итоги первых двух кварталов оправдают ожидания», — отметил Березин.

Эксперт добавил, что успешное возвращение крупных международных игроков повысит конкуренцию в сегменте одежды. В результате к лету или осени 2026 года можно ожидать снижения цен на самые востребованные товары.