Четверг, 4 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Новости России

Игорь Березин: Zara и Uniqlo могут вернуться в Россию весной 2026 года

Алексей Самохин
Изображение от ArthurHidden на Freepik

Иностранные бренды Zara и Uniqlo могут возобновить работу в России уже к весеннему сезону 2026 года. Об этом «Абзацу» сообщил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По его словам, активные действия компаний начнутся после Нового года, когда завершится регистрация товарных знаков. Ранее СМИ писали, что зарубежные холдинги, в которые входят Zara и Uniqlo, подали в Роспатент десятки заявок.

«Если все пойдет по хорошему сценарию, то реальные шаги могут начаться после Нового года. Первое возвращение — к весеннему сезону будущего года, а широкое предложение этих брендов можно ожидать во второй половине 2026-го, если итоги первых двух кварталов оправдают ожидания», — отметил Березин.

Эксперт добавил, что успешное возвращение крупных международных игроков повысит конкуренцию в сегменте одежды. В результате к лету или осени 2026 года можно ожидать снижения цен на самые востребованные товары.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…

Последние новости

Новости России

ВХ: Германия начинает (продолжает) передачу ракетных технологий на Украину

Речь идет о поставках готовых изделий и отдельных комплектующих. На части узлов удаляется заводская маркировка, некоторые детали заменяются и могут изготавливаться в других странах
Новости Рязани и области

Рязанская «Аэрокосмическая долина» привлекла 114 резидентов и получила миллионы на инновации

На полях Восточного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о значительных успехах в работе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина».
Религия

Священники рассказали, что делать на годовщину смерти человека

Поминки заключаются не только в том, чтобы собрать застолье и пригласить на него родных и друзей покойного.
Новости России

ВСУ начали эвакуацию Славянска, ожидая наступления российской армии

Приметы того, что Славянск начинают эвакуировать, говорят о том, что украинское военное руководство предвидит наступательный вал российской армии на этом направлении и хочет хоть какие-то манатки и шмотки забрать с собой
Происшествия

Жёсткое ДТП произошло на перекрёстке в Рязани, на месте заметили реанимацию

На записи видно, что столкнулись грузовик и две легковушки.
Новости России

Autonews: восемь автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России

С началом осени 2025 года сразу несколько брендов скорректировали цены на автомобили в России. При этом изменения оказались разнонаправленными: одни модели подешевели, другие — напротив, подорожали.
Религия

Православный священник объяснил причину мироточения икон

Существует несколько версий возникновения этого чуда.
Происшествия

Под Рязанью спасли мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из оврага

Спасатели обследовали подъезды к месту, а затем пешком обошли овраги. В какой-то момент пропавший откликнулся на их крики. 