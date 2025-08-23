Иеромонаха Савву, лишенного сана из-за незаконного сбора денег в Касимовской епархии, призвали к покаянию

Иеромонаха Савву, лишенного сана из-за незаконного сбора денежных средств в Касимовской епархии, призвали к покаянию. Решение утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Высший Общецерковный суд РПЦ рассмотрел апелляционную жалобу иеромонаха Саввы (Максименкова) на лишение его духовного сана. Бывшего священнослужителя Касимовской епархии, который вел незаконную деятельность по сбору денежных средств, призвали к покаянию, решение о лишении сана иеромонаха Саввы остается в силе.

Касимовская епархия лишила иеромонаха Савву сана из-за скандала по незаконному перечислению ему денежных средств, собранных на церковные нужды в конце 2024 года. Клирик подал апелляцию, однако Высший Общецерковный суд оставил решение Касимовской епархии в силе, дальнейшее разбирательство по делу прекращено.

Согласно постановлению суда, иеромонаха Савву (Максименкова) призвали к покаянию. Ему предложено нести покаянные труды в звании монаха под руководством епархиального архиерея.

Решение Общецерковного суда обжалованию не подлежит.