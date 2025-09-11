Четверг, 11 сентября, 2025
Иеромонах Прокопий назвал причины осуждения пьянства в православии 

Алексей Самохин
Изображение от drobotdean на Freepik

Осуждение пьянства в православном богословии связано с тем, что пьющий человек теряет веру и внимание к жизни. В противоположность этому аскетическое «трезвение» возвращает человека к спокойному восприятию происходящего и приводит его к Богу. Об этом в День трезвости рассказал ТАСС иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко).

«Один из наших святых называл пьянство началом безбожия. А как писал один из авторов Добротолюбия (сборника духовных творений православных подвижников), увидеть Бога можно, если созерцать происходящее вокруг, вслушиваться в жизнь, обстоятельства и промысл Божий, сопоставлять их и выявлять значимые причинно-следственные связи через накопление смыслов. Но человек, постоянно оглушённый алкоголем, с затуманенным сознанием, не способен к этому процессу, а значит — не способен понять жизнь. Он воспринимает её как набор разрозненных фрагментов и не ощущает ни радости, ни сопричастности чему-то большему, чем он сам», — пояснил священнослужитель.

По словам иеромонаха, выходом из этого состояния является распространение образа жизни, называемого в православной традиции «трезвением». 

«Ища его, мы постепенно учимся понимать, где, как и почему потеряли равновесие и полноту жизни, которая достигается через связь со Христом. Христианское понимание жизни формирует навыки, помогающие человеку удержаться на ногах в конкретных ситуациях. Сознание перестаёт разрываться хаотичными стремлениями, появляется стрессоустойчивость. Переживания ранят не так глубоко, а значит, исчезает и желание оглушать себя алкоголем», — отметил отец Прокопий.

Он добавил, что благодаря трезвению «человек начинает видеть смысл в каждом деле, потому что связывает его с чем-то большим, чем он сам. Тогда проходит и стремление уходить в алкоголь — ведь ты приобретаешь нечто несравненно большее, а алкоголь это большее у тебя отнимает».

11 сентября в России отмечается День трезвости. Он учреждён Русской православной церковью при поддержке министерства здравоохранения РФ и приурочен к дню памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи — пророка, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Иисуса Христа в водах Иордана. Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча, который никогда не употреблял вина и других алкогольных напитков, был обезглавлен в этот день по приказу царя Ирода во время пьяного пира.

