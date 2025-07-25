Иеромонах Макарий призвал SHAMAN и Мизулину не грешить и покаяться 

Публичная демонстрация чувств незарегистрированной пары, как это делают SHAMAN и Екатерина Мизулина, считается тяжёлым грехом. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

Священник напомнил, что внебрачное сожительство — смертный грех. По его словам, если подобные отношения становятся предметом общественного внимания, это считается преступлением не только против нравственности, но и против Божественного закона.

«Внебрачная половая связь — это смертный грех, страшное зло. Когда такие отношения становятся общественным фактом, это зло только усиливается. Это уже преступление против нравственного закона, а публичность придаёт ему ещё большую тяжесть. Как искупить? Принести покаяние перед Богом — это первый шаг. Затем либо прекратить интимные отношения, либо вступить в брак и обвенчаться. Это, по сути, и будет прекращением греха», — пояснил отец Макарий.

В июле SHAMAN заявил, что думает о том, чтобы сделать предложение Екатерине Мизулиной. Однако, по словам пары, они вместе всего семь месяцев и считают этот срок недостаточным для заключения брака.