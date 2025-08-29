Пятница, 29 августа, 2025
Иеромонах Макарий объяснил, можно ли делать макияж покойникам

Алексей Самохин
Изображение от mdjaff на Freepik

В обществе до сих пор нет единого мнения по поводу макияжа для умерших. Считается ли это приемлемым с точки зрения Церкви? Своим мнением на этот счёт с изданием «Абзац» поделился клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

По словам отца Макария, в Церкви нет единого мнения на этот счёт, потому что это не является её прерогативой. Священнослужители не дают указаний о том, как завязывать шнурки, и точно так же не регулируют вопросы, связанные с макияжем для покойных. Люди вольны сами принимать это решение.

Некоторые священники считают, что макияж допустим, так как он помогает придать человеку более «презентабельный вид». Другие же могут посчитать его вульгарным.

Иеромонах Макарий подчеркнул, что в некоторых случаях грим — это не просто макияж, а необходимая «реставрация» лица. Это актуально, если лицо умершего было сильно искажено из-за тяжёлой болезни или в результате аварии. В таком случае грим помогает родственникам достойно проводить покойного в последний путь.

