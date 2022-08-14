Иеромонах Феодорит рассказал, можно ли пить пиво в монастырях

Разливать пиво в монастырских трапезных можно, но это не принято, заявил РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике Рязанский кремль появился аппарат по розливу пива. История вызвала вопросы у пользователей соцсетей.

Феодорит отметил, что употребление пива в непостные дни в монастырях не запрещено, но это не принято. Вообще в православии запрета на алкоголь нет, греховным считается пьянство, а не употребление спиртного.

Сенчуков рассказал, что раньше в монастырях варили пиво, особенно в западных. В России напиток был ближе к квасу.

Иеромонах советует в жару пить столовую минеральную воду, натуральный квас. От сладких газировок, крепкого пива стоит воздержаться.