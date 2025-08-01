Иеромонах Феодорит предупредил о страшных последствиях свечи за упокой для живого человека

Ставить свечу за упокой живому человеку — это серьёзный духовный проступок, напомнил в беседе с «Абзацем» иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Он подчеркнул, что такой поступок не принесёт вреда тому, кому свеча была поставлена, но станет грехом для того, кто это совершил.

«С тем человеком, кому поставили свечу за упокой, ничего не произойдёт. А вот для того, кто это делает — это большой грех. Человек сознательно замышлял зло и прибегал к магическим действиям. Это не просто ошибка — это осознанный грех, и уже Господь решит, что с этим человеком будет. Господь может наказать, а может вразумить», — пояснил отец Феодорит.

Он подчеркнул, что свеча в православной традиции — это жертва Богу, и она не предназначена для магических обрядов или манипуляций.

«Свечу мы ставим как знак любви к Богу, как просьбу, как молитву. Любые попытки использовать её в магических целях — это греховно и порочно. Сама идея, что можно магически повлиять на Бога, — глубоко неправильна», — добавил священник.

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