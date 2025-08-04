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Иеромонах Феодорит: физические наказания детей недопустимы, но родительский срыв — не всегда насилие

Алексей Самохин
Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik

Родители не должны применять к детям телесные наказания — об этом рассказал изданию «Абзац» иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Он подчеркнул, что в современном мире такие методы воспитания недопустимы. Однако в ряде случаев — особенно при стрессовых ситуациях — поведение взрослых может быть эмоциональной реакцией, а не осознанным наказанием.

«Телесные наказания в принципе не должны практиковаться, их просто не должно быть. Мы не в каменном веке живем», — отметил иеромонах.

Тем не менее, он добавил, что у родителей бывают нервные срывы, особенно в моменты, когда ребёнок совершает опасные действия, например, пытается сунуть пальцы в розетку. В таких ситуациях  родители могут инстинктивно отреагировать — например, ударить по рукам, чтобы предотвратить беду.

«Такой жест не стоит расценивать как наказание. Это скорее предупреждение. Да, это ненормально, но если это исключительный случай, и родитель просто сорвался — это не катастрофа», — пояснил батюшка.

По мнению иеромонаха Феодорита, современная система воспитания требует осознанности и отказа от физического давления на ребёнка. При этом важно понимать, что случайная вспышка — не равна систематическому насилию, но требует работы над собой.

Ранее протоиерей Андрей Ткачёв высказывался иначе — он допустил физическое наказание в случае «неизбежности» и «необходимости». По его словам, трудности в детстве делают человека сильнее. 

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