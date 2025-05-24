Иерей Островский извинился, что назвал русских «овощебазой с триколором»

Настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский извинился в телеграм-канале, что назвал русских мужчин «овощебазой с триколором».
Священнослужитель использовал подобное сравнение в эфире радио Sputnik, говоря о том, почему девушки нередко выходят замуж за мусульман.
По его словам, она начинается с традиционной семьи, а не с блуда направо-налево.
Островский ранее подчеркивал, что многие мусульмане быстро делают предложение, тогда как русские мужчины находят отговорки, чтобы не делать этого.
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