Среда, 17 сентября, 2025
19.1 C
Рязань
Религия

Иерей Иоанн Иванов назначен настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское 

Алексей Самохин
Фото: t.me/ryazeparh_logos

Указом митрополита Марка иерей Иоанн Иванов назначен настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии. 

Ранее митрополит освободил иерея от занимаемых должностей:

— клирика храма благоверного князя Александра Невского города Рязани;

— клирика Воскресенского храма при РВВДКУ (2-я территория);

— заместителя председателя Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами;

— заместителя председателя Отдела по взаимодействию с правоохранительными учреждениями.

Клириком храма благоверного князя Александра Невского назначен бывший клирик  храма Вознесения Господня г. Рязани  Даниил Перцев.

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Власть и политика

Александра Кондратьева стала и.о. министра образования Рязанской области

Ранее обязанности министра исполняла Ольга Васина. По данным РИА 7info, вчера у неё был последний рабочий день в этой должности.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.

Последние новости

Новости России

Минтруд рассмотрит инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

Котяков отметил, что ведомство изучит все аспекты предложения, когда оно будет внесено на рассмотрение в правительство.
Новости России

Подруга раскрыла последние слова альпинистки Наговициной

Последние слова Натальи Наговициной были обращены к ее сыну,...
Общество

В Рязани пройдет лекция по мобильной грамотности для людей старшего поколения

25 сентября оператор мобильной связи T2 совместно с организацией «Союз пенсионеров России» проведет для жителей старшего возраста занятие по мобильной грамотности и кибербезопасности.
Власть и политика

Аркадий Фомин стал кандидатом на пост председателем Рязанской областной Думы восьмого созыва

Теперь кандидатуру должен согласовать Генсовет ЕР, после чего пройдут выборы председателя во время заседания облдумы. 
Власть и политика

Единороссы предложили кандидатуру Игоря Мурога на пост сенатора от Рязанской области

Губернатор и секретарь регионального отделения партии Павел Малков предложил кандидатуру Мурога в связи с избранием нового состава областной Думы.
Кино и ТВ

На шоу «Ну-ка, все вместе!» – второй отборочный тур

19 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» состоится второй отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). Ведущий шоу — Николай Басков. В новом выпуске к «сотне» экспертов присоединится певица Жасмин.
Власть и политика

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов находится с рабочей поездкой в Новороссийске

Одним из ключевых событий стало посещение ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города-героя Новороссийска Леонида Николаевича Нанояна.
Происшествия

В Рязани произошло ДТП с мотоциклистом, он попал в больницу

По предварительным данным, 69-летний водитель «Лады Приоры» не уступил дорогу мотоциклисту.