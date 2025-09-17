Указом митрополита Марка иерей Иоанн Иванов назначен настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.
Ранее митрополит освободил иерея от занимаемых должностей:
— клирика храма благоверного князя Александра Невского города Рязани;
— клирика Воскресенского храма при РВВДКУ (2-я территория);
— заместителя председателя Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами;
— заместителя председателя Отдела по взаимодействию с правоохранительными учреждениями.
Клириком храма благоверного князя Александра Невского назначен бывший клирик храма Вознесения Господня г. Рязани Даниил Перцев.