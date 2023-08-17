Идея признать время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, рабочим нравится 2 из 3 рязанцев ‑ SuperJob

Институт исследования проблем современной политики отправил в Минтруд предложение сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, одобряют ли эту идею трудящиеся. В опросе приняли участие работающие рязанцы из города. За идею снизить продолжительность рабочего дня за счет признания времени на дорогу до работы и обратно рабочим временем проголосовали 67% опрошенных. Против — 14%. Каждый пятый не смог определиться с оценкой инициативы.



Больше всего тех, кому нравится идея, среди рязанцев до 34 лет (73%), меньше всего — среди тех, кто старше 45 лет (63%).



Интересно, что засчитывать время в дороге в качестве рабочего больше всего хотели бы трудящиеся, которые ежедневно тратят на дорогу в один конец от 30 минут до часа (72%), таким образом, в случае принятия инициативы, их рабочий день/смена сократится на 1—2 часа. Среди горожан, которые проводят в пути до работы более 1 часа, сторонников инициативы меньше: «Ничего не будет принято, это просто популизм!» Самый же низкий уровень поддержки — у тех, кто добирается до работы менее чем за полчаса (54%): «Нечестно, кто-то по факту будет работать почти полный рабочий день, а кто-то — приедет и уедет?!»



Несмотря на заманчивость идеи, горожане уже предсказывают ее «неудобные» последствия (в случае принятия): «Упадет производительность труда, люди просто не будут успевать выполнять свою работу»; «Компаниям станет выгодно нанимать тех, кто живет рядом с местом работы. Всех иногородних постараются уволить. Произойдет разбалансировка рынка труда».



Время проведения: 10—16 августа 2023 года

