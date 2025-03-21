Идеальный видеоредактор: как выбрать подходящий инструмент для любых задач

В эпоху, когда визуальный контент стал основой коммуникации и развлечений, навыки видеомонтажа становятся все более важными. Видеоролики играют ключевую роль не только для профессионалов, но и для блогеров, маркетологов, студентов и любителей. Способность создавать качественные видео становится необходимостью в свете роста популярности социальных сетей, YouTube и других видеоплатформ.

Многие существующие программы для редактирования требуют мощного оборудования и могут быть сложными для начинающих пользователей. Высокие технические требования и загруженные интерфейсы часто становятся барьерами, затрудняя освоение этих программ для новичков. Это делает процесс создания видео трудоемким и отнимает много времени.

Простые и эффективные ПО для видеомонтажа — это то, что нужно пользователям. Сейчас потребность в удобном и функциональном видеоредакторе лишь растет. Искать и подбирать для себя удобное решение — сложно и времязатратно (а в некоторых случаях и дорого, ведь многие из них платные).

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Не нужно тратить время и нервы, попробуйте воспользоваться проверенным решением — программа для монтажа видео Wondershare Filmora. Ниже мы подробно расскажем о ее функционале и возможностях.

Простота и функциональность: Wondershare Filmora

Представленное ПО предоставляет пользователям интуитивно понятный интерфейс и богатый функционал, что делает его доступным для людей с различным уровнем подготовки. Вот несколько ключевых функций, которые выделяют Filmora среди аналогов:

Обрезка и нарезка видео. Простые инструменты для редактирования видеоклипов. Совмещайте сразу несколько роликов, создавая составные клипы. Вы можете использовать обычную обрезку, нажав на изображение ножниц, или же применить умную обрезку (инструмент “Урожай”).

Эффекты и переходы. Более 800 эффектов, включая фильтры и анимации. Делайте эффектные и креативные переходы, добавляйте элементы движения. Вы сможете делать анимированные заголовки, настраивать освещение или вовсе использовать готовые шаблоны.

Цветокоррекция. Настройки для изменения цветов и тонов видео. Благодаря функциям 3D Lut и Boris FX вы сможете создавать клипы на уровне кинематографии.

Текст и субтитры. Возможность добавления текстовых элементов и субтитров с разнообразными стилями.

Работа со звуком. Инструменты для удаления шума и настройки звуковых эффектов. Используйте автоматическую синхронизацию ритма, растягивайте аудиотреки или примените функцию визуализации, чтобы сделать музыку более живой.

Экспорт в разные форматы. Поддержка YouTube, Vimeo и других платформ.

Filmora активно использует технологии искусственного интеллекта, чтобы упростить и ускорить процесс видеомонтажа. Рассмотрим подробнее, как работают основные ИИ-инструменты в этой программе.

Хромакей (или «зеленый экран») — это технология, позволяющая заменить фон на видео. В Filmora использование этой функции стало проще благодаря ИИ:

Загрузка видео. Перетащите ваш видеоклип с зеленым фоном на временную шкалу.

Применение. Выберите инструмент хромакея на панели инструментов.

Выбор цвета фона. Программа автоматически распознает зеленый фон, но при необходимости можно выбрать другой цвет.

Замена. Выберите новое изображение или видео для фона. ИИ автоматически удалит зеленый цвет и заменит его выбранным изображением или видео.

Функция удаления голоса позволяет изолировать и удалить голосовые элементы из аудиодорожки, оставляя фоновую музыку и звуковые эффекты нетронутыми. Вот как это работает:

Импорт видео. Загрузите ваше видео на временную шкалу. Обратите внимание, что справа имеется панель инструментов, если перейдете во вкладку “Аудио”, то сможете настраивать звук по своему усмотрению или использовать функцию от ИИ и доверить ему улучшение звука. Если нужно удалить голос, то смотрим на следующий пункт.

Применение функции удаления голоса. Правой кнопкой мыши нажмите на аудиодорожку, что расположена в нижней панели. Выберите функцию удаления. ИИ анализирует аудиодорожку, идентифицирует голос и удалит его.



Это особенно полезно для создания фоновой музыки без голосовых помех или для подготовки видео к последующему дубляжу.

ИИ в Filmora существенно упрощает процесс создания текста и субтитров благодаря функции преобразования речи в текст:

Перетащите ваше видео на временную шкалу. Активация ИИ-преобразования речи в текст. Также правой кнопкой мыши кликаем по аудиорожке. В меню выберите функцию “Речь в текст”.

Анализ и создание текста. Появится окно настроек, укажите нужные параметры и нажмите “ОК. ИИ анализирует аудиодорожку, распознает речь и автоматически создает текстовые субтитры. Дождитесь результата.



Вы можете редактировать текст, изменять шрифты, размеры и стили.



Этот инструмент полезен для добавления субтитров или текстовых аннотаций без необходимости вручную вводить весь текст.

Функция генерации изображений с помощью ИИ позволяет создавать обложки для видео и другие визуальные элементы:

В левом меню нажмите на кнопку “Изображение AI”.

Введите запрос. ИИ анализирует ваш запрос и предложит на выбор несколько вариантов изображений. Выберите наиболее подходящий вариант и, при необходимости, внесите изменения, такие как добавление текста или корректировка цветов.

Эта функция позволяет быстро и легко создавать привлекательные обложки и превью для ваших видеороликов.

Filmora может похвастаться своим функционалом. Также вы можете воспользоваться виртуальным помощником Copilot, который поможет создать действительно эффектное видео.

Как создать красивое видео с помощью Filmora

Представленная программа позволяет легко создавать красивые ролики. Сам процесс не требует опыта, справится даже начинающий пользователь. Вот основные шаги:

Начало проекта. В главном окне программы нажмите на кнопку «Создать новый проект». Затем добавьте видеофайлы в медиатеку Filmora. Добавление видео. Теперь переместите загруженное видео на временную шкалу. Она расположена внизу.

Как обрезать видео — внизу есть красная полоска, нужно переместить ее на нужный фрагмент ролика и нажать на ножницы. Также справа в меню имеется функция умной обрезки от ИИ. Для этого перейдите во вкладку “Видео” и “Инструменты с поддержкой ИИ”.

Основные функции. На этой же панели инструментов справа вы найдёте множество опций для работы с текстом, а также рисование различных фигур, удаление ненужных фрагментов, параметры скорости воспроизведение, ИИ, перевод речи в текстовый формат для создания субтитров, кадрирование и т.д. Дополнительные опции. На верхней панели инструментов имеются такие функции, как возможность создания титров, добавление аудио файлов, различных переходов, огромный выбор эффектов, фильтров и стикеров. Если вы сомневаетесь в своих творческих навыках, то можно воспользоваться готовыми шаблонами.

Панель настроек. Справа, где мы пользовались инструментами ИИ, также есть полезные опции. В меню можно настроить масштаб, поставить необходимую прозрачность, выбрать фон или изменить размытие. Более того, вы легко избавитесь от ненужных шумов в звуке, сможете настроить цветовую гамму или стабилизацию видео с помощью ИИ.

Чтобы сохранить готовый проект, в верхнем меню наведите курсор на раздел «Файл» и выберите нужную опцию из выпадающего меню.

Для использования всех функций программы необходимо пройти регистрацию. В бесплатный тестовый период будут доступны все возможности Filmora. По окончанию периода можно продлить подписку, произведя платеж на официальном сайте. Если вас интересует только бесплатное пользование, то базовых функций вам вполне хватит для создания роликов.

Как скачать Wondershare Filmora

Для загрузки программы посетите официальный сайт разработчика. Wondershare Filmora доступен для операционных систем Windows и Mac. Кроме того, вы можете найти этот видеоредактор в магазинах приложений App Store и Google Play.

Filmora предлагает интуитивно понятный и многофункциональный инструментарий для монтажа видео, пригодный для новичков и опытных пользователей. Благодаря разнообразным настройкам и возможностям ИИ, создание качественных видеороликов становится доступным и увлекательным занятием. Этот редактор идеально подходит для тех, кто хочет редактировать видео с минимальными усилиями, используя передовые технологии.