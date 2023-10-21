Идеальный день для любых семейных дел: что сулят народные приметы 22 октября

22 октября православная церковь вспоминает преподобных Андроника и Афанасию. Они приходились друг другу супругами, и их отношения стали примером того, какой должна быть семейная жизнь.

В народной традиции этот день считался благополучным для любых семейных дел. Совместная работа, посиделки, разговоры — всё это, скорее всего, положительно скажется на отношениях мужей и жён, родителей и детей братьев и сестёр.

Для дня памяти Андроника и Афанасии существует ряд обрядов, которые дошли до нас от наших предков. Что нельзя и что нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 22 октября

22 октября нужно испечь из муки нового урожая блины. Они символизируют солнце и являются оберегом от нечистой силы. Если раздать по блину своим соседям, зимой вас ждёт достаток и много радости.

Как и в любой другой православный праздник, сегодня нельзя нецензурно выражаться. Бранные слова принесут в вашу жизнь негатив.

Если отправляетесь 22 октября на заготовку дров, обязательно возьмите с собой хлопковый платочек. Он убережёт от дурного глаза.

Народные приметы 22 октября

Если на Андроника и Афанасию по утру тума, скоро придут сильные холода;

Если на тёплую землю выпал снег, жди хорошего урожая зерновых в следующем году;

С лиственницы не осыпались иголки — в ближайшее время морозов не будет;

Если листья на вишне держатся до сих пор, будет сильная оттепель.

Люди, рождённые 22 октября

Тот, кто родился 22 октября, по праву может стать лидером. Он знает, как вести за собой толпу, отличается особым обаянием. При этом для него не чужды острый ум, изобретательность и умение находить ответы на самые сложные вопросы.