Идеальные выходные: в Рязанской области установилась отличная погода

Алексей Самохин

Жителей и гостей Рязанской области ждут тёплые и солнечные выходные. Синоптики прогнозируют комфортную погоду без осадков.

Прогноз на 6 сентября

В субботу, 6 сентября, ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха по области составит от +7 до +12°С, в Рязани будет немного теплее — +9…+11°С. Днём столбики термометров поднимутся до +19…+24°С, в Рязани ожидается +20…+22°С.

Прогноз на 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, характер погоды не изменится. Сохранится переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-восточный, 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха по области составит +8…+13°С, в Рязани — +9…+11°С. Днём потеплеет до +20…+25°С, в областном центре — до +21…+23°С.

Температура воды в реке Оке в районе Рязани составляет 16,0°С.

