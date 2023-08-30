И.о. мэра Рязани Виталий Артемов провел встречу с активистами ТОС

Виталий Артемов встретился с активистами территориального общественного самоуправления города.

ТОС «Поселок Никуличи» поднял вопрос содержания здания бывшей школы №27 – это единственное место в поселке, где проводились мероприятия, кружки и секции. Сейчас здание закрыто из-за аварийного состояния. Неаварийную часть жители предложили реконструировать и открыть в ней культурно-досуговый центр. В части здания пройдет дополнительная экспертиза.

Также жители Никуличей сказали о необходимости изменения маршрута и графика школьного автобуса. На встрече сказали, что вопрос будет проработан совместно с управлением образования.

В частных секторах улицы Голенчинской и Недостоево в этом году пройдут работы по установке уличного освещения.

Подобные встречи и обсуждение вопросов планируется проводить регулярно, пишет пресс-служба мэрии.