И.о. мэра Рязани провел личный прием граждан

1 сентября Виталий Артемов рассмотрел обращения жителей Рязани в ходе личного приема.

На приеме рязанцы пожаловались на заросшую территорию между домами №8 и №12 на Шереметьевском проезде. Данный участок используется по пути в образовательные учреждения и на остановки. Виталий Артемов поручил в течение месяца провести благоустройство и доложить о его результатах.

Жительница улицы Интернациональной обратилась с вопросом права собственности земельного участка. Руководители структурных подразделений выедут на место и обозначат жителям границы участков.

Председатель фонда «Рука помощи» Елена Самсонкина рассказала о деятельности благотворительной организации на приеме. Фонд помогает многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также собирает и отправляет гуманитарную помощь в зону СВО. В ходе личного приема председатель фонда и мэр Рязани обсудили меры социальной поддержки организации, пишет пресс-служба администрации.