Хуситские страсти

Ещё в самом конце прошлого года у войны на Ближнем Востоке неожиданно возникла новая «горячая точка». Торговые суда, проходящие через Красное море, стали регулярно обстреливаться. Совсем скоро стали известны организаторы этих атак. Ими оказались йеменские хуситы. О том, что за сообщество стоит за столь экзотическим названием, и какие цели преследуют его представители, читайте в нашем небольшом обзоре.

Неутомимые сподвижники

Итак, хуситы — это одновременно и политическое и религиозное движение, которое базируется в Йемене — арабском государстве, что расположено на юге Аравийского полуострова. По другому они именуются Ансар Аллах, то есть «Партизаны Бога» или «Сподвижники Аллаха». Название дано в честь основателя организации — Хуссейна-аль Хуси.

С первых лет существования хуситы выражают интересы мусульманского шиитского меньшинства Йемена. Но если быть точным, то приверженцев той ветви ислама, что так популярна среди «партизан Бога», называют зейдитами. Борьба за права зейдитов изначально была главной целью хуситского движения, основанного в начале 90-х годов прошлого века.

Уже в самом начале века нынешнего хуситы активно конфликтовали с йеменским правительством, обвиняя его в коррупции. После того как американцы при поддержке многонациональных сил вторглись в Ирак, в арсенале «партизан Бога» появились лозунги «Смерть США» и «Смерть Израилю».

В 2014 году сторонники движения захватили столицу Йемена Сану и до сих пор контролируют большую часть территории страны. Их влияние достаточно сильно, если учесть, что под эгидой организации собираются налоги и печатается валюта. Очевидно, что одна из целей «Сподвижников Аллаха» — укрепить свою власть в Йемене.

Кровь в Красном море

Своими союзниками хуситы считают «Хамас» и «Хезболлу». Нетрудно догадаться, чью сторону в арабо-израильском конфликте приняло это мощное движение. С самого начала войны руководители организации в знак солидарности и поддержки палестинцев пообещали обстреливать все корабли, проходящие через Красное море, если они перевозят грузы для нужд Израиля или имеют какое-либо отношение к еврейскому государству.

Угроза претворяется в жизнь. Хуситские ракеты регулярно бьют по иностранным, в основном британским или американским кораблям. США и Англия отвечают ракетными ударами по позициям движения. Понятно, что обмен ударами не приведёт ни одну из сторон к отказу от своих целей. Отдельную сухопутную операцию против «Сподвижников Аллаха» эксперты считают маловероятной из-за сложного для боевых действий гористого рельефа Йемена и нежелательного для израильских союзников сплочения миллионов мусульман против интервенции.

Противостояние между хуситами и западными странами может утихнуть или прекратиться, если арабо-израильский конфликт будет заморожен или завершиться устраивающим всех миром.