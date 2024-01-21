Воскресенье, 21 января, 2024
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Хозяин кота Твикса рассказал правду о проводнице, выбросившей питомца на мороз

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Проводница поезда, выбросившая кота Твикса на улицу, знала что он едет с пассажиром и на него куплен билет, рассказал хозяин животного «Известиям».

По его словам, питомцу сделали операцию. После этого он ехал на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург вместе с отчимом, который зашел в вагон с переноской. Это видела та самая проводница.

Вскоре сопровождающий уснул, а кот Твикс сумел выбраться из переноски. В итоге женщина выбросила его из вагона на мороз в Кирове, после чего он умер.

«Мужчине сотрудница РЖД заявила, что кот сам выбежал на платформу», – говорится в публикации.

Инцидент произошел 11 января, хотя широкой общественности стало известно о нем в минувшую пятницу.

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