«Хотелось чего-то большего, глубже копать»: Илья Фирсин — о том, как детское увлечение химией переросло в дело всей жизни

Сетевое издание 7info даёт старт проекту «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

На кафедре химии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина молодые учёные горят своим делом. И для одного из них химия – точно не просто любимая наука, а настоящее призвание. Опыты, реактивы он полюбил с самого детства. Пока соседские парни играли в футбол, Илья Фирсин штудировал учебники химии, чтобы в будущем «сделать жизнь людей лучше с помощью науки».

С первого курса Илья начал работать в лаборатории координационной химии и спустя пять лет, на втором курсе магистратуры в 2020 году, был удостоен стипендии Президента РФ за получение катализатора самой чистой формы. Эта разработка поможет избавить лекарственные препараты от побочных эффектов.

В 2025 году старший преподаватель Илья Фирсин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Диамидофосфиты на основе β-гидроксиамидов и оксаламидов как индукторы хиральности в асимметрическом металлокомплексном катализе» по специальности «Органическая химия».

Как молодой человек достиг таких успехов? Почему выбрал химию? Над чем трудится сейчас? Об этом и многом другом Илья рассказал в интервью корреспонденту 7info.

— Илья, как вы пришли в химию? Когда начали увлекаться наукой и почему?

— Интерес к химии во мне проснулся ещё в детстве, причём совершенно случайно. Я точно помню, что в тот момент учился во втором классе, это где-то 2006 год. Я сидел смотрел сериал про спасателей, в одной из серий случился пожар в химической лаборатории, и герои телесериала спасали человека из этого пожара. Вот тогда я впервые увидел, как выглядит лаборатория, различные склянки, вещества, как их смешивают. И у меня это вызвало такой восторг, я так заинтересовался, что начал «пытать» родителей вопросами о химии. Тут очень помогла мама, она врач-педиатр, закончила медицинский институт. Она многое смогла мне объяснить. У них в поликлинике есть лаборатория, которая занимается анализами биологических веществ, мама принесла мне оттуда списанную посуду, какие-то пробирки, пипетки. И я начал фантазировать…

Мне же было 7 лет, что я мог смешивать? Конечно, краски. Разводил их, перемешивал, получал новые цвета. В четвёртом классе дедушка из школы принёс мне старые учебники. Так у меня появились первые книги по химии. Я начал знакомиться с наукой, завёл тетрадку, выписывал формулы, разбирался, что они означают. И всё это было в игровом формате. Я играл, но при этом было очень интересно.

— Но вы же были тогда ребёнком, не хотелось ли заняться чем-то ещё, например, поиграть с ребятами во дворе, попинать мяч?

— Были моменты. Я не раз пытался забросить химию. Другие дети играют в футбол, носятся с машинками, встречаются компаниями на улице, а я сижу над учебниками, как дурной. И пытался бросить книжки, на тот момент думал, что пора уже повзрослеть, чем-то нормальным заниматься (улыбается). Но получилось так, что я остался дружен с химией, всё-таки меня к этому всегда тянуло.

— Почему среди всех университетов выбор пал на направление химии в РГУ? Рассматривали другие вузы или направления?

— Было несколько вариантов. Изначально я планировал пойти в РязГМУ на фармфакультет, но потом от этой мысли отказался, потому что на момент, когда я закончил школу, в Рязанской области не было развито фармпроизводство. Сейчас я с ходу могу назвать четыре достаточно крупных предприятия в этой области, тогда этого не было, либо они были на каком-то этапе зарождения и про них не знали. В этом меня поддержала крёстная, которая как раз закончила фармфакультет, а по специальности на производстве работать не могла, так как было просто-напросто негде.

Потом был вариант пойти на кафедру химтехнологии, которую как раз открыли в РГРТУ. Я загорелся этой идеей, мне хотелось на производство, а тут и химия, и технология, ну просто флэш-рояль! Но в год моего поступления не было бюджетных мест, а платное обучение тянуть было бы трудно с точки зрения финансов. Поэтому и от этого направления я тоже отказался.

А с РГУ у меня уже на тот момент было многое связано. Здесь на физико-математическом факультете училась моя бабушка. Она всю жизнь проработала учителем физики и астрономии на французском языке. Как-то она мне многое рассказывала про свои студенческие годы, причём с таким упоением, с таким удовольствием. Действительно складывалось впечатление, что студенческие годы — самые лучшие в жизни. Бабушка говорила о преподавателях, о том, как проходили занятия, как весело было в университете. Уже тогда у меня сложилась картина, что это максимально уютное место, и она сама действительно искренне так считала. Плюс здесь было направление химия с профилем нефтехимия, что опять связано с промышленностью. Я подумал, что это прекрасный вариант, есть бюджетные места.

Всё сложилось замечательно, я хорошо сдал ЕГЭ, у меня было около 270 баллов. Помню, когда пришёл подавать документы 1 июля 2015 года, меня сразу расположила обстановка: солнечный беззаботный день, вековой дуб, цветы… Нас встретили, приняли документы, всё рассказали, экзамены позади, о чём волноваться?

— С Рязанью понятно. А не было желания учиться в других городах, не пробовали подавать документы, например, в московские вузы?

— Меня склоняли поступать в Москву, и я вполне мог пройти на бюджет. Потом уже по баллам смотрел, кого зачислили, с моими результатами я спокойно прошёл бы. Но я не захотел, у меня было так заведено, что нужно быть рядом с семьей. Я не хотел уезжать в незнакомый город, где никого не знаю, а в Рязани около общежития был дом сестры, если вдруг что. Я решил, что буду подавать документы только в одно место. Такая логика тогда мной двигала, и в результате моё поступление прошло максимально гладко, без каких-то зазоров. Я этому рад.

— Как раз в студенческие годы вы попали в лабораторию координационной химии. Как это произошло?

— На первом курсе на лекции по неорганической химии нам рассказали, что на базе института есть две лаборатории, связанные с химией, куда берут студентов: координационная и экоаналитическая. Мне, естественно, как человеку аналитического склада ума, приглянулась вторая. После пары я подошёл к преподавателю, выразил своё желание, на что она ответила, что мне нужно идти именно в лабораторию координационной химии. Нужно было научиться работать руками, погрузиться не только в теорию, но и практику. До сих пор помню 21 октября 2015 года я пришел в лабораторию… Сначала, как и всех студентов, меня поставили мыть посуду, ведь не дашь ты в руки вчерашнему школьнику реактивы, он же может себя покалечить!

Взорвать тут особо нечего, но всё равно многое нужно изучить: с какими веществами надо работать в перчатках, где надеть очки, что трогать, что не трогать, в каких случаях есть риск обжечься. Естественно, в это нужно вникать постепенно, за один день всё не выучишь. Тем более в лаборатории много посуды, которую я вообще увидел впервые в жизни. А нужно знать её назначение, название, понимать, чем её мыть, куда её положить. Плюс – когда ты начинаешь мыть посуду, ты впервые сталкиваешься с агрессивными средами, которых уж точно не видел в школе. Например, такая едкая вещь, как щелочной изопропиловый спирт. Потом хромпик – это раствор на основе концентрированной серной кислоты. Ко всему этому нужно привыкнуть, этим и занимаются первое время студенты, пришедшие в лабораторию.

— Что было после ознакомительного периода? Как вы закрепились в лаборатории?

— Всё так сложилось, что я попал в свою колею — аналитическую часть. В лаборатории есть несколько сегментов работы. Можно выделить три, и последний этап как раз связан с химическим анализом. Мне всегда нравилась аналитическая работа. Вот я изъявил желание, и меня на неё поставили. В это время из лаборатории как раз уходил человек, нужно было готовить замену, обучать нового сотрудника. В общем, всё срослось в мою пользу, тогда я стал заниматься аналитической работой, что и продолжаю делать до сих пор. Со временем, конечно, набираешься опыта, и работа в какой-то степени становится рутинной, хотя это исследовательская работа. Но много общих моментов, поэтому я прохожу курсы повышения квалификации для саморазвития. Например, у меня есть три сертификата, последние — в МГУ на кафедре аналитики.

— Изначально вас манила работа на крупном производстве. Так почему решили остаться в лаборатории и вообще преподавать? Я так понимаю, в ваших планах этого не было.

— Преподавательская деятельность всегда была параллельной ниточкой в моём становлении, и к этому тоже приложила руку бабушка. Она много рассказывала про работу в школе, конечно, и о проблемах, но в основном о том, сколько интересного было в работе учителя. Мне нравилось, как она планировала уроки, подбирала демонстрационные опыты. Я решил, что преподавать интереснее, чем работать на производстве, да и здесь можно поэкспериментировать, внедрить что-то своё. Одно время у меня было желание уйти в педагогику, пойти работать учителем химии в школу, но я понял, что школьная химия очень ограничена. Мне же хотелось что-то большего, хотелось глубже копать. И это можно сделать в университете. Так я остался в лаборатории, занимался любимым делом, стал преподавателем, параллельно учился сначала в магистратуре, затем в аспирантуре.

— Расскажите подробнее о деятельности лаборатории. Над чем работают сотрудники и за какую сферу отвечаете вы?

— Как я уже сказал, всю работу условно можно разделить на три сегмента. Первые два и частично третий связаны больше с химией органической. Мне всегда был интересен этот раздел, удавалось его осваивать, но мой склад ума больше, наверное, предназначен для работы аналитической, то есть выполнения какого-то химического анализа различными методами. На третьем этапе как раз нужно выполнять химанализ всего полученного материала, вот так мои интересы тоже частично удовлетворяются. Сотрудники лаборатории создают неизвестные науке классы оптически активных фосфорсодержащих соединений, которые являются уникальными катализаторами синтеза практически значимых редких веществ. Если говорить простыми словами, мы создали новые катализаторы, более чистые для лекарственных препаратов. Мы в погоне за самыми чистыми соединениями!

— Зачем нужны эти группы соединений?

— Всё очень просто. Реакций, которые требуют наличия этих катализаторов, огромное множество, может быть, уже десятки тысяч. Эти реакции очень специфические, они очень разные, и не существует до сих пор какого-то одного катализатора, который обслуживал бы все реакции. Часто бывает так, что для конкретной реакции нужен конкретный катализатор. Именно такой, и никакой другой больше работать не будет. Поэтому мы разрабатываем разные группы катализаторов. В группе может быть несколько десятков новых соединений, над одной группой мы можем работать годами. Бывает, что параллельно идёт исследование нескольких групп. В лаборатории мы открываем эти группы и пытаемся их максимально изучить: для каких реакции они подходят, для каких не подходят, где они работают хуже, где лучше, объяснить, почему здесь они работают лучше, а здесь хуже.

— Какая область ваших научных интересов? Она совпадает с деятельностью лаборатории или выходит за ее рамки?

— Мои интересы связаны с разработкой и валидацией аналитических методик. Лаборатория этого не касается, над этим работаю я лично. Наверное, лучше начать с того, что такое вообще химический анализ и для чего он нужен. У нас есть полупродукты, биологические объекты, жидкости и так далее. Задача аналитиков – найти в них вещества, которые входят в состав этого объекта, и узнать, в какой концентрации они там находятся. Но мы не знаем, какую методику нужно для этого применить. И вот здесь уже наступает очередь области моих интересов: разработать на основе химических свойств этих веществ, на основе знаний об этом объекте, того, что он из себя представляет, методику. Это небыстрый процесс, нужно подобрать химические реакции, выбрать метод, это тоже важно, плюс — в методах я ограничен, то есть у меня есть конкретно вот эти приборы из лаборатории, и мне нужно создать методику на основе этих приборов, чтобы я на них потом мог эти анализы провести.

Отдельный момент: мало того, что методику нужно разработать, её ещё надо проверить —действительно ли она работает правильно? Сможем ли с её помощью мы получить достоверный результат?

Важно оценить погрешность результата и понять, устраивает она нас или нет. Эта проверка выполняется в рамках так называемой валидации методики. Мне интересно разработать самому методику, потом её валидировать. И если она, допустим, по каким-то критериям этой валидации не проходит, нужно понять, почему так произошло, исправить саму методику и опять провести эту проверку.

— С какими объектами вы предпочитаете работать, для каких продуктов вы разрабатываете эти методики?

— Мне больше нравится работать либо с биологическими объектами, либо с пищевыми продуктами, потому что это достаточно сложные матрицы. Например, сейчас я начинаю работу над определением углеводного состава хлебопекарных дрожжей…

— Почему именно дрожжи?

— Одно время я работал на предприятии, которое выпускало дрожжи для выпечки. И у них периодически возникали проблемы, связанные с качеством этих дрожжей. Дрожжи — живой организм, его выращивают. Это не просто таблетку расфасовать, их качество и последующее поведение зависит от условий, в которых ведётся производство. Важно уметь грамотно подбирать эти условия.

Зачем нужно определять этот углеводный состав? Углевод трегалоза, дисахарид, составляет большую часть углеводов в составе дрожжей. И вот интересно, как определить трегалозу в составе этих клеток. Потому что трегалоза — это углевод, наличие и концентрация которого влияет на устойчивость дрожжевых клеток к стрессу. Если его мало, то они малоустойчивы к стрессу и будут терять свои свойства по мере хранения. Ели в процессе роста углевода накапливается много, то, соответственно, они прекрасно хранятся, не теряют свои свойства и поднимают булки с хлебом.

Методики определения давно существуют, это не ново. Эти методики не представляют никакой сложности, но если смотреть с позиции производства, только ради этого анализа нужно потратить миллионы рублей. Моя идея заключается в том, чтобы разработать доступную методику, недорогостоющую, но приносящую достоверные результаты, на которые можно опираться. Да, можно купить прибор за 10 миллионов и выполнить на нём анализ, но это прибор всего лишь для одного анализа, купить его — это затраты, содержать его — это затраты, найти специалиста, который сможет на нём работать, — тоже затраты.

— Помимо химии, чем вы увлекаетесь? Что нравится делать в свободное от работы время?

— Мне нравится готовить. Моё любимое блюдо – драники. Еще нравится каллиграфия, одно время меня это очень захватывало. Выводить пером буквы, изучать шрифты было интересно, но сейчас я редко этим занимаюсь. Вновь и вновь я возвращаюсь к изучению славянской группы языков. Мне нравится изучать историю, копаться в этимологии слов.

Анастасия Мериакри

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