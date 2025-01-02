HotCars назвал самые надежные автомобильные бренды 2024 года

Автомобильный портал HotCars опубликовал рейтинг самых надежных автобрендов 2024 года. Исследование было основано на анализе данных более 300 тысяч автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2025 год, пишет «Газета.ру».

В рамках исследования рассматривался широкий спектр проблем — от мелких, таких как скрип тормозов, до серьезных поломок двигателей, трансмиссий и отказа аккумуляторных батарей электромобилей.

Топ-3 самых надежных брендов 2024 года:

Subaru — 68 баллов

Лидером рейтинга стала японская компания Subaru, автомобили которой известны высоким качеством сборки и долговечностью. Именно эти качества позволили бренду занять первое место в списке. Lexus — 65 баллов

На втором месте — Lexus, который сочетает высочайшую надежность и комфорт. Специалисты отметили, что отличными показателями надежности отличаются не только автомобили с традиционными двигателями, но и гибридные модели. Toyota — 62 балла

Третье место заняла Toyota, которую эксперты называют «бесспорным королем надежности». Автомобили этого бренда уже давно зарекомендовали себя как одни из самых долговечных на рынке.

Другие бренды в десятке лидеров:

В топ-10 самых надежных автобрендов также вошли:

Honda

Acura

Mazda

Audi

BMW

Kia

Hyundai

Японские бренды снова подтверждают свою репутацию лидеров в области надежности, заняв три первых места в рейтинге. Европейские и корейские производители, такие как Audi, BMW, Kia и Hyundai, также достойно показали себя, входя в десятку лучших.

Рейтинг от HotCars подчеркивает, что надежность остается одним из ключевых факторов при выборе автомобиля, независимо от его стоимости или класса.