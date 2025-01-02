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Изображение от freepik
Новости России и мира

HotCars назвал самые надежные автомобильные бренды 2024 года

Алексей Самохин

Автомобильный портал HotCars опубликовал рейтинг самых надежных автобрендов 2024 года. Исследование было основано на анализе данных более 300 тысяч автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2025 год, пишет «Газета.ру».

В рамках исследования рассматривался широкий спектр проблем — от мелких, таких как скрип тормозов, до серьезных поломок двигателей, трансмиссий и отказа аккумуляторных батарей электромобилей.

Топ-3 самых надежных брендов 2024 года:

  1. Subaru68 баллов
    Лидером рейтинга стала японская компания Subaru, автомобили которой известны высоким качеством сборки и долговечностью. Именно эти качества позволили бренду занять первое место в списке.
  2. Lexus65 баллов
    На втором месте — Lexus, который сочетает высочайшую надежность и комфорт. Специалисты отметили, что отличными показателями надежности отличаются не только автомобили с традиционными двигателями, но и гибридные модели.
  3. Toyota62 балла
    Третье место заняла Toyota, которую эксперты называют «бесспорным королем надежности». Автомобили этого бренда уже давно зарекомендовали себя как одни из самых долговечных на рынке.

Другие бренды в десятке лидеров:

В топ-10 самых надежных автобрендов также вошли:

  • Honda
  • Acura
  • Mazda
  • Audi
  • BMW
  • Kia
  • Hyundai

Японские бренды снова подтверждают свою репутацию лидеров в области надежности, заняв три первых места в рейтинге. Европейские и корейские производители, такие как Audi, BMW, Kia и Hyundai, также достойно показали себя, входя в десятку лучших.

Рейтинг от HotCars подчеркивает, что надежность остается одним из ключевых факторов при выборе автомобиля, независимо от его стоимости или класса.

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