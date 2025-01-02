HotCars назвал самые надежные автомобильные бренды 2024 года

Автомобильный портал HotCars опубликовал рейтинг самых надежных автобрендов 2024 года. Исследование было основано на анализе данных более 300 тысяч автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2025 год, пишет «Газета.ру».
В рамках исследования рассматривался широкий спектр проблем — от мелких, таких как скрип тормозов, до серьезных поломок двигателей, трансмиссий и отказа аккумуляторных батарей электромобилей.
Топ-3 самых надежных брендов 2024 года:
- Subaru — 68 баллов
Лидером рейтинга стала японская компания Subaru, автомобили которой известны высоким качеством сборки и долговечностью. Именно эти качества позволили бренду занять первое место в списке.
- Lexus — 65 баллов
На втором месте — Lexus, который сочетает высочайшую надежность и комфорт. Специалисты отметили, что отличными показателями надежности отличаются не только автомобили с традиционными двигателями, но и гибридные модели.
- Toyota — 62 балла
Третье место заняла Toyota, которую эксперты называют «бесспорным королем надежности». Автомобили этого бренда уже давно зарекомендовали себя как одни из самых долговечных на рынке.
Другие бренды в десятке лидеров:
В топ-10 самых надежных автобрендов также вошли:
- Honda
- Acura
- Mazda
- Audi
- BMW
- Kia
- Hyundai
Японские бренды снова подтверждают свою репутацию лидеров в области надежности, заняв три первых места в рейтинге. Европейские и корейские производители, такие как Audi, BMW, Kia и Hyundai, также достойно показали себя, входя в десятку лучших.
Рейтинг от HotCars подчеркивает, что надежность остается одним из ключевых факторов при выборе автомобиля, независимо от его стоимости или класса.