Воскресенье, 12 октября, 2025
7.7 C
Рязань
Общество

Хоть за нищего, да в Канищево: Рязань в пословицах и поговорках

Анастасия Мериакри

Все знают, что «в Рязани грибы с глазами», но это далеко не все пословицы о нашем родном крае. В группе «Управление культуры» ВКонтакте вспомнили другие пословицы и поговорки Рязанского края, которые отражают характер, народную мудрость и связь поколений. ⠀

«Рязанский солдат не знает преград» — эти слова говорят о смелости и стойкости рязанцев. А помните пословицу «Хоть за нищего, да в Канищево»? Она напоминает о важности выбора своего пути.

Про рязанскую землю говорят:

  • Мещерский плотник на всю Россию работник;
  • Спасаются Борки от воды на пригорке;
  • Славен город Спасск песком да водой, а Старая Рязань — природой да стариной.
Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости России

«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...
Общество

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».
Новости мира

Генерал Липовой рассказал о судьбе бункера Зеленского после блэкаута в Киеве

Произошедший в пятницу блэкаут в Киеве отразится на подземных...
Новости России

«Горят два фонаря»: Шарий сообщил о мощном ударе по Одессе

Ночью российские войска нанесли мощный удар по объектам энергетики...

Спустя два дня волонтеры нашли заблудившуюся в лесу 94-летнюю Евдокию Горяйнову

Эвакуация пострадавшей была обеспечена сотрудниками полиции.

Погибла жительница Шатуры и пострадали два школьника: появились подробности ДТП с «ГАЗелью» под Рязанью

Авария случилась 11 октября на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» примерно в 15:30.

Автомобиль перевернулся ночью в Московском районе Рязани

Инцидент произошел около Комсомольского парка.

Бывший российский офицер, перешедший на сторону ВСУ, мог жить в Омске

По оценке российских военных, от действий Льва Ступникова могли погибнуть более 200 солдат ВС РФ

Феофан Милостивый: этот праздник отмечают 12 октября

На Феофана ждали тепла: Почему 12 октября охотники искали «именинного зайца».

Нарколог объяснил, почему вечерний бокал вина — опасная привычка

Главная опасность вечернего бокала вина в том, что он кажется безвредным: человек убеждает себя, что употребляет некрепкий алкоголь и не находится в запое.

Кировские хирурги спасли пациента с редчайшей болезнью «моя-моя»

Команда специалистов успешно выполнила сложную операцию. Сейчас мужчина находится на восстановлении под наблюдением врачей.

В ВСУ формируют офицерские «штрафные роты» в Сумской области

В эти подразделения будут направляться: нарушители воинской дисциплины, дезертиры, неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении.

Потерявший обе ноги ветеран войны в Чечне провел 9 лет в рабстве у цыган

Ветеран Первой Чеченской войны Сергей Грибков, лишившийся обеих ног...

В лесу в Рязанской области пропала 94-летняя Евдокия Горяйнова

В Скопинском районе Рязанской области 10 октября 2025 года пропала пенсионерка. Евдокия Горяйнова ушла в лес и не вернулась.

Водитель «Рено» погибла, пятеро пострадали после столкновения с «ГАЗелью» под Рязанью

Авария случилась примерно в 15:30 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

В 46 лет умер актер из сериала «Невский» Денис Семенов

В возрасте 46 лет ушел из жизни актер театра...

Более 500 рязанцев приняли участие во втором общегородском субботнике

Участники субботника убирали мусор и листву, осуществляли спил аварийных деревьев, расчистку местности

Вероника Инзина, мама младенца, который скончался в Рязанском перинатальном центре, родила дочку

Малышка родилась 10 октября. Дочку супруги Инзины назвали Мия.

Вакцинация диких животных против бешенства стартовала в Рязанской области

Вакцина представляет собой съедобный брикет, содержащий мясокостную или рыбную муку, говяжий жир и парафин, который привлекает внимание животных.