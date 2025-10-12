Хоть за нищего, да в Канищево: Рязань в пословицах и поговорках

Все знают, что «в Рязани грибы с глазами», но это далеко не все пословицы о нашем родном крае. В группе «Управление культуры» ВКонтакте вспомнили другие пословицы и поговорки Рязанского края, которые отражают характер, народную мудрость и связь поколений. ⠀

«Рязанский солдат не знает преград» — эти слова говорят о смелости и стойкости рязанцев. А помните пословицу «Хоть за нищего, да в Канищево»? Она напоминает о важности выбора своего пути.

Про рязанскую землю говорят: