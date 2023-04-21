«Хор Турецкого» планирует начать концерт в Рязани с композиции на стихи Сергея Есенина

Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это ЗДОРОВО» пройдет 21 апреля на сцене Филармонии в Рязани. Мероприятие станет частью большого юбилейного тура, стартовавшего в Кремлевском Дворце в октябре прошлого года. География праздничных концертов охватывает всю Россию: от Светлогорска до Челябинска, от Санкт-Петербурга до Ижевска, от Твери до Екатеринбурга.

Концертная программа включает мировые хиты, духовную музыку всех конфессий и современные композиции коллектива. Репертуар без границ и стилей, уникальные голоса солистов, особая атмосфера единения с залом – все это ждет зрителей на юбилейном концерте.

Это второе, дополнительное, выступление «Хора Турецкого» перед рязанцами в 2023 году. Первое состоялось 29 марта при большом аншлаге.

Во время общения с журналистами после первого концерта основатель и продюсер музыкального коллектива Михаил Турецкий рассказал, что он, как и его творческий наставник Иосиф Кобзон, посещал малую родину Сергея Есенина, село Константиново, а в репертуаре хора есть песни на стихи поэта.

– В репертуаре «Хора Турецкого» более 1000 музыкальных произведений, в том числе на стихи Сергея Есенина. Мой учитель Иосиф Кобзон начал свой юбилейный концерт с песни «Не жалею, не зову, не плачу». Если наш коллектив начнёт следующий концерт в Рязани с композиции на стихи Сергея Есенина – это будет актуально,- подчеркнул маэстро.

Фото предоставлено пресс-службой «Хора Турецкого»

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