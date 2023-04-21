spot_img
Пятница, 21 апреля, 2023
7info7

«Хор Турецкого» планирует начать концерт в Рязани с композиции на стихи Сергея Есенина

На главнуюНовости РязаниКультура

Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это ЗДОРОВО» пройдет 21 апреля на сцене Филармонии в Рязани. Мероприятие станет частью большого юбилейного тура, стартовавшего в Кремлевском Дворце в октябре прошлого года. География праздничных концертов охватывает всю Россию: от Светлогорска до Челябинска, от Санкт-Петербурга до Ижевска, от Твери до Екатеринбурга.

Концертная программа включает мировые хиты, духовную музыку всех конфессий и современные композиции коллектива. Репертуар без границ и стилей, уникальные голоса солистов, особая атмосфера единения с залом – все это ждет зрителей на юбилейном концерте.

Это второе, дополнительное, выступление «Хора Турецкого» перед рязанцами в 2023 году. Первое состоялось 29 марта при большом аншлаге.
Во время общения с журналистами после первого концерта основатель и продюсер музыкального коллектива Михаил Турецкий рассказал, что он, как и его творческий наставник Иосиф Кобзон, посещал малую родину Сергея Есенина, село Константиново, а в репертуаре хора есть песни на стихи поэта.

– В репертуаре «Хора Турецкого» более 1000 музыкальных произведений, в том числе на стихи Сергея Есенина. Мой учитель Иосиф Кобзон начал свой юбилейный концерт с песни «Не жалею, не зову, не плачу». Если наш коллектив начнёт следующий концерт в Рязани с композиции на стихи Сергея Есенина – это будет актуально,- подчеркнул маэстро.

Фото предоставлено пресс-службой «Хора Турецкого»

Возрастное ограничение 0+

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации