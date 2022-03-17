Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» вышел ¼ финала плей-офф МХЛ.

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В среду, 16 марта, рязанская молодёжка всухую обыграла в гостях саратовский «Кристалл» — 3:0. Ранее рязанцы одержали две победы на домашнем льду.

Артем СЕДУНОВ, главный тренер «Рязань-ВДВ»:

— Счет сегодняшнего матча не отражает его ход, игра была равной. В первом периоде владели преимуществом, после перерыва «Кристалл» нас поддавил в каких-то эпизодах. Здорово, что сумели выстоять в нужный момент, не пропустить, иначе игра могла перевернуться с ног на голову.

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Рязанцы продолжат бороться за Кубок Регионов в четвертьфинале.