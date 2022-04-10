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Воскресенье, 10 апреля, 2022

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» выиграли второй матч ½ финала плей-офф

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Хоккеисты «Рязани-ВДВ» выиграли второй матч ½ финала плей-офф

7info

В выходные, 9, 10 апреля, хоккеисты «Рязани-ВДВ» провели первые матчи ½ финала плей-офф НМХЛ. На льду Дворца спорта «Олимпийский» десантники принимали «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга.

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Первая встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом — 6:0. Во второй игре рязанцы сумели добиться победы — 2:1.

Счёт в матче открыл Дмитрий Гундырев, забросив шайбу на 18-й минуте с передачи Николая Гнездилова. Автором второй шайбы стал Павел Елизаров, реализовав большинство на 33-й минуте матча с Альбертом Аликовым и Даниилом Мельником.

Счёт в серии 1:1. «Десантники» отправляются в Санкт-Петербург, где проведут два матча 13, 14 апреля.

Артем СЕДУНОВ, главный тренер «Рязань-ВДВ»:

В первой игре ребята перегорели, перенастроились слишком, иногда это хуже недонастроя. Вышли, с первой смены пропустили один, второй гол, поплыли, потом вроде бы выровняли игру, но третий гол во втором периоде добил нас, так и не смогли переломить ход встречи. Соперник выглядел вчера лучше нас во всех компонентах.

Поговорили с ребятами, сделали выводы и сегодня вышли совершенно с другим настроем, спокойные, готовые к борьбе, к бою и получили совершенно другой результат.

Хорошо сыграли в атаке, но хочется больше реализации моментов, больше наиграли, чем на два гола сегодня. Здорово сыграли в обороне. Данил Шалойко молодец — в нужный момент выручил нас. Считаю, что сегодня закономерно победили.

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