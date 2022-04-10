Хоккеисты «Рязани-ВДВ» выиграли второй матч ½ финала плей-офф

Артем СЕДУНОВ, главный тренер «Рязань-ВДВ»:

В первой игре ребята перегорели, перенастроились слишком, иногда это хуже недонастроя. Вышли, с первой смены пропустили один, второй гол, поплыли, потом вроде бы выровняли игру, но третий гол во втором периоде добил нас, так и не смогли переломить ход встречи. Соперник выглядел вчера лучше нас во всех компонентах.

Поговорили с ребятами, сделали выводы и сегодня вышли совершенно с другим настроем, спокойные, готовые к борьбе, к бою и получили совершенно другой результат.

Хорошо сыграли в атаке, но хочется больше реализации моментов, больше наиграли, чем на два гола сегодня. Здорово сыграли в обороне. Данил Шалойко молодец — в нужный момент выручил нас. Считаю, что сегодня закономерно победили.