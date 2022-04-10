Хоккеисты «Рязани-ВДВ» выиграли второй матч ½ финала плей-офф

В выходные, 9, 10 апреля, хоккеисты «Рязани-ВДВ» провели первые матчи ½ финала плей-офф НМХЛ. На льду Дворца спорта «Олимпийский» десантники принимали «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга.
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Первая встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом — 6:0. Во второй игре рязанцы сумели добиться победы — 2:1.
Счёт в матче открыл Дмитрий Гундырев, забросив шайбу на 18-й минуте с передачи Николая Гнездилова. Автором второй шайбы стал Павел Елизаров, реализовав большинство на 33-й минуте матча с Альбертом Аликовым и Даниилом Мельником.
Счёт в серии 1:1. «Десантники» отправляются в Санкт-Петербург, где проведут два матча 13, 14 апреля.